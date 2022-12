O masina a cazut in Crisul Repede, aseara in Cluj.S-a intamplat in localitatea Saula din comuna Izvoru Crisului. Masina a plonjat in rau, cu doi ocupanti care au plecat de la fata locului. Un martor a sunat la numarul de urgenta 112. La fata locului au sosit pompierii de la detasamentul din Huedin cu o autospeciala pentru stins incendii, una de descarcerare si sapte subofiteri. Nu a fost nevoie de interventie: Din ceea ce au fost informati pompierii de la fata locului, de catre martori, ... citeste toata stirea