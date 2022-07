O masina a fost distrusa de flacari pe Calea Turzii, in aceasta dimineata in Cluj-Napoca.La fata locului au intervenit echipajele de pompieri, in jurul orei 9 dimineata. Pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj de terapie intensiva mobila. "Cand pompierii au ajuns la fata locului, autoturismul ardea generalizat, flacarile riscand sa se extinda la doua pubele. Interventia prompta a ... citeste toata stirea