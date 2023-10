O masina a fost furata de un barbat probabil drogat in Turda, a fost prins la un filtru de politie la intrarea in Cluj-Napoca.Astfel, aseara in jurul orei 17.50 Politia din Turda a fost sesizata cu privire la furtul unui autoturism din municipiu. In baza sesizarii, politistii au efectuat verificari in teren, fiind obtinute informatii ca masina se indreapta inspre Cluj-Napoca. In acest context, a fost organizat un filtru rutier, autoturismul in cauza fiind interceptat la scurt timp de la ... citeste toata stirea