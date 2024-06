O masina a fost mistuita de flacari in Feleacu in aceasta seara, pe drum.Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit in cursul serii pentru stingerea flacarilor care au cuprins un autoturism ce se deplasa pe raza localitatii Feleacu.La fata locului a ajuns ia autospeciala pentru stingerea incendiilor care a gasit autoturismul cuprins in totalitate de flacari. Ocupantii au iesit din autoturism pana la sosirea pompierilor si nu au solicitat consult medical. Echipajele ... citește toată știrea