O masina a iesit in decor, pe cel mai periculos drum din Cluj, in aceasta dimineata, 2 persoane duse la spital

O masina a iesit in decor, pe cel mai periculos drum din Cluj, in aceasta dimineata.Accidentul a avut loc in jurul orei 08.30. "Din primele date, un barbat de 45 de ani, din comuna Gilau, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe directia Gilau spre Floresti, ajuns la kilometrul 489+650m, ar fi parasit partea carosabila, intrand in santul din partea dreapta a sensului de mers. In urma impactului, doua femei de 23 de ani si 43 de ani, pasagere in autoturism, au avut nevoie de ingrijiri de ... citeste toata stirea