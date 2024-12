O masina a intrat intr-un copac dupa un accident rutier in Cluj. O tanara si un barbat au fost transportati de urgenta la spital

Un accident rutier a avut loc pe strada Somcutului din Dej, astazi, 19 decembrie. Apelul catre salvatori a fost facut in jurul orei 07:56.Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, fiind vorba despre o tampoante. In urma impactului, doua persoane, o femeie de aproximativ 25 de ani si un barbat de aproximativ 55 de ani au primit ingrijiri medicale.Cei doi au fost transportati de urgenta la spital.ISU Cluj a participat la aceasta misiune cu o ... citește toată știrea