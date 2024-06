O masina a luat foc azi-noapte pe Autostrada A3, pe sensul Turda-Gilau/Cauza probabila: o defectiune la motor-FOTO

Un autoturism a luat foc azi-noapte pe autostrada A3, in zona Sadulesti, pe sensul Turda-Gilau. Masina a fost distrusaUn autoturism, care se afla pe sensul de circulatie Turda-Gilau, a luat foc azi-nopate, in jurul orei 00:00, in dreptul localitatii Sadulesti. La fata locului s-au deplasat pompierii Detasamentului Turda, care au gasit masina in flacari. Pentru a stinge incendiul, echipajele au intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de ... citește toată știrea