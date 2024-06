O masina a luat foc in Feleacu, judetul Cluj. Cauza incendiului a fost o defectiune la motor- VIDEO

Interventie pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism in localitatea FeleacuIn aceasta seara, un autoturism aflat in miscare in localitatea Feleacu a fost cuprins de flacari. Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit rapid pentru a stinge incendiul.La sosirea echipajului, autoturismul era complet incendiat. Din fericire, toti ocupantii au reusit sa iasa din masina inainte de sosirea pompierilor si nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Pompierii au utilizat ... citește toată știrea