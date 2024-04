O masina a luat foc pe un drum important din Cluj-Napoca. Soferii au trecut fara opreasca - VIDEO si FOTO

Un autoturism a luat foc pe centura Cluj - Apahida, in zona benzinariei OMV. Masina a luat foc, iar pompierii anunta ca se indreapta spre locul incidentului, anunta ISU Cluj. Un sofer a filmat masina in flacari, dar nimeni nu a oprit pentru a-l ajuta pe conducatorul auto."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un autoturism ce se deplasa pe Varianta de Ocolire Cluj Est.Apelul de urgenta a venit ... citește toată știrea