O masina s-a facut scrum in aceasta seara in Grigorescu.Pompierii au intervenit in urma cu putine momente la fata locului, pentru a stinge un incendiu care a distrus autoturismul, un Ford Ka, pe strada Donath din Cluj-Napoca. Pompierii spun ca toate persoanele aflate in autoturism au reusit sa se autoevacueze, dar una dintre acestea a suferit un atac de panica. Femeia a fost consultata de echipajul de Ambulanta sosit la fata locului.Pompierii mai spun ca cel mai ... citește toată știrea