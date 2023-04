O masina s-a rasturnat aseara in Jucu.Accidentul a avut loc in jurul orei 21.30. La fata locului au intervenit echipaje de prim-ajutor din Cluj-Napca, cu o autospeciala si o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila. "Odata ajunsi la fata locului, pompierii au gasit un autoturism rasturnat in afara partii carosabile. Din fericire, nu au existat persoane incarcerate. Un ... citeste toata stirea