O masina s-a rasturnat in Caseiu in aceasta dupa-masa, soferul a fost dus la spital.Accidentul a avut loc pe raza localitatii Caseiu in jurul orei 16.30. Nu au existat persoane incarcerate, dar un barbat de aproximativ 35 de ani, constient si cooperant, a primit ingrijiri medicale din ... citește toată știrea