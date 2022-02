O masina s-a rasturnat pe Autostrada Transilvania astazi.S-a intamplat in urma cu o ora iar la fata locului au intervenit echipaje de urgenta. Din fericire nicio persoana nu a fost ranita. "In momentul in care au ajuns la fata locului, pompierii au gasit un autoturism rasturnat si o persoana care a reusit sa iasa singura afara. Aceasta nu a fost consultata si ... citeste toata stirea