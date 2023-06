O masina s-a rasturnat pe cel mai periculos drum din Cluj in urma cu o ora.Accidentul a avut loc pe DN1E60 in localitatea Copaceni, in jurul orei 17.20. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca o femeie, in varsta de 44 de ani, din Turda, care, in timp conducea autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Turda, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila si ... citeste toata stirea