Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Martinesti. In accident a fost implicat un autoturism, iar doua persoane au fost transportate la spital.Din primele informatii, inauntru se afla o persoana incarcerata, dar care este constienta si cooperanta. Pompierii lucreaza in aceste momente pentru extragerea victimei.UPDATE ISU:"In urma acestui accident rutier ... citeste toata stirea