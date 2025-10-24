Editeaza

O masina s-a rasturnat pe marginea unui drum din Cluj: Soferul a avut nevoie de ingrijiri medicale. A fost adus un echipaj de terapie intensiva mobila

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:48
25 citiri
Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente, pe raza localitatii Topa Mica, judetul Cluj. Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au fost alertati si au ajuns rapid la fata locului, unde au gasit un autoturism rasturnat.
Nicio persoana incarcerata, dar un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicaleDin fericire, nimeni nu a ramas prins in masina. Cu toate acestea, un barbat de aproximativ 45 de ani a necesitat asistenta medicala. Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, acesta a ramas ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
FOTO. Cum s-a produs tragedia din cartierul clujean Marasti. Tanarul de 27 de ani s-ar fi suit pe bloc si s-a aruncat in gol, din motive necunoscute
In urma cu trei ore, locuitorii din cartierul Marasti, mai exact strada Aurel Vlaicu, au asistat ...
S-a luat iar apa in Cluj-Napoca! Locuitorii, revoltati pe Compania de Apa Somes: "Sa nu indrazniti sa veniti dupa bani"
Nemultumirile clujenilor cresc de la o zi la alta, pe fondul intreruperilor repetate ale furnizarii ...
Un barbat a iesit de pe un drum laturalnic din Cluj si a fost izbit in plin de o masina: Un pasager a fost ranit, iar un cal a fost lovit si a murit
Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 10:00, pe drumul national ...
ActualitateBusinessSportLife Show