O masina s-a rasturnat pe un drum judetean din Cluj, in aceasta dupa-masa, o tanara ranita a fost transportata la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 15.20 pe DJ161, in afara localitatii Jucu de Sus. "Din primele informatii, o tanara in varsta de 20 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe sectorul de drum mentionat mai sus, dupa un viraj la dreapta ar fi pierdut controlul asupra directiei ... citeste toata stirea