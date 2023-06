Dupa ce directorul celui mai mare festival de film din Romania le spune invitatilor si spectatorilor sa mai circule si pe jos sau cu trotineta, TIFF anunta ca invitatii care participa la festival pot circula gratis cu transportul in comun, e vorba de peste o mie de persoane din zece tari, plus sute de voluntari.Este al doilea an la rand cand invitatii festivalului de film Transilvania au acces la transport public gratuit in perioada TIFF, care in acest an are loc intre 9 si 18 iunie. E vorba ... citeste toata stirea