O miniatura a celui mai vizitat obiectiv turistic din judet a fost expusa in aeroportul din Cluj, cel mai tranzitat din tara dupa cel din Bucuresti.E vorba de o macheta tridimensionala a Salinei Turda, expusa in terminalul de sosiri al aeroportului din Cluj.Biletele de intrare la Salina Turda costa 50 de lei de luni pana vineri, 60 de lei in weekenduri si sarbatori legale, iar pensionarii, copiii, elevii si studentii platesc 30 de lei.Exploatarea sarii la Salina Turda dateaza din epoca ... citeste toata stirea