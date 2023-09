O minora de 14 ani a disparut aseara de acasa, familia a cerut ajutorul Politiei, care la randul ei cere ajutorul clujenilor ca sa o gaseasca.Aseara in jurul orei 23 politistii din Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca minora Moldovan Ramona-Sofia, in varsta de 14 ani, a plecat la aceeasi data, in jurul orei 19 de la domiciliul din Cluj-Napoca si nu a revenit. Semnalmentele acesteia: inaltime aproximativa 1.60 metri, greutate aproximativa - 60 de ... citeste toata stirea