O nava de croaziera si un safari inedit, realizate din mii de caramizi LEGO(Marca Inregistrata), plus ateliere pentru copii, in acest weekend la Iulius Mall Cluj (P)

In perioada 21 - 23 februarie 2025, in Atriumul Iulius Mall Cluj, vor fi expuse o varietate de constructii inedite, realizate din mii de caramizi LEGO(Marca Inregistrata). Expozitia Brickenburg - Zilele Fanilor LEGO(Marca Inregistrata) aduce in prim-plan diorame spectaculoase, care ii vor purta pe vizitatori din orasele viitorului spre peisaje salbatice si misterioase, din regatele atotputernicilor dinozauri pana in indepartatele galaxii din universul Star Wars. Una dintre cele mai