O noua amanare pentru modernizarea caii ferate Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Licitatiile se suspenda

Clujenii vor mai visa multa vreme la o cale ferata modernizata. Licitatia pentru modernizarea caii ferate Cluj Napoca-Episcopia Bihor, lansata in data de 6 ianuarie pentru loturile 3 si 4, a fost suspendata. Aceeasi soarta o va avea zilele acestea si licitatia pentru loturile 1 si 2, lansata pe 1 ianuarie.Mentiunea privind suspendarea procedurii de achizitie la loturile 3 si 4 apare in sistemul electronic de achizitii publice. In timp ce, licitatia pentru loturile 1 si 2 apare momentan ca ... citeste toata stirea