O noua biserica va fi construita in Cluj-Napoca. Unde va fi amplasata si cine o construieste

Ansamblul de cladiri va cuprinde si o sala multifunctionala dedicata publicului, dar si o cladire de chilii si administratie.Investitia va fi realizata de Congregatia Surorilor Maicii Domnului, fondata in anul 1921, la Blaj, in cadrul Bisericii Greco-Catolice, de catre Mitropolitul Vasile Suciu. Congregatia continua sa activeze si astazi in cadrul aceleiasi Biserici Greco-Catolice.Biserica va fi ridicata in cartierul Borhanci din Cluj-Napoca, un teren de 4.000 mp aflat in proprietatea ... citește toată știrea