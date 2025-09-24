Editeaza

O noua companie aeriana anunta zboruri directe spre Cluj-Napoca! Noua ruta va fi inaugurata in iunie 2026. Unde vor putea zbura clujenii

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:49
21 citiri
In vara anului 2026, o noua ruta regulata va fi lansata catre aeroportul "Avram Iancu" din Cluj-Napoca.
Operatorul scandinav Norwegian a anuntat oficial ca aceasta va fi a patra sa conexiune directa cu Romania si prima catre al doilea cel mai aglomerat aeroport din tara. Zborurile vor lega capitala Danemarcei de Cluj-Napoca, facand parte din programul de curse comerciale regulate al companiei, noteaza bordingpass.ro.

Noua ruta va fi inaugurata in data de 28 iunie 2026 si va fi operata de doua ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Controlor de trafic aerian adormit la Aeroportul Cluj. Un avion Wizz Air cu sute de pasageri a fost blocat in aer zeci de minute din cauza asta
Un incident grav, ascuns pana acum opiniei publice, a avut loc pe Aeroportul International Avram ...
L-ati VAZUT? S-a trimis mesaj RO-Alert, dupa ce un copil de 11 a disparut! Autoritatile cer ajutorul tuturor cetatenilor
Autoritatile au transmis un RO-Alert pentru un copil de 11 ani care nu a revenit la domiciliu. ...
Trei masini au fost implicate intr-un grav accident in Cluj! Una dintre ele s-a rasturnat. Doua persoane au fost transportate la spital
UPDATE- "Echipajele noastre au gasit la fata locului un microbuz rasturnat si un autoturism avariat, ...
ActualitateBusinessSportLife Show