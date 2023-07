Aproape 3000 de oameni au semnat o petitie lansata in primavara lui 2021 pentru a se pastra teii din fata unei celebre cafenele din centrul Clujului, de pe strada Universitatii, propusi sa fie indepartati si inlocuiti prin proiectul de modernizare.In 6 iulie 2022, un organizator de festivaluri in Cluj, Andi Daiszler, deplange faptul ca au inceput sa se scoata copacii maturi de pe strada Universitatii, odata cu intrarea lucrarii in ultima faza, dupa cum arata primarul Emil Boc in 3 iulie, cand ... citeste toata stirea