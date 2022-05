O noua disciplina introdusa in scolile din Romania. A fost adoptata cu vot final in Camera Deputatilor

Proiectul de lege pentru introducerea in scoli a disciplinei despre Revolutia din 1989, a fost adoptat azi in Camera Deputatilor. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului *Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania*."Dupa mai bine de treizeci de ani de la Revolutia Romana din 1989, devine absolut necesar ca elevii sa beneficieze de o disciplina inscrisa in ciclul liceal, prin care sa fie evocate schimbarile de regim produse in ... citeste toata stirea