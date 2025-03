O noua editie a Maratonului Resuscitarii, a 12-a, clujenii invata cum sa salveze veti chiar de la salvatorii de profesie, 50 de medici, paramedici, voluntari si pompieri participa, 4 din 5 stopuri cardio-respiratorii sunt acasa

O noua editie a Maratonului Resuscitarii, a 12-a, clujenii invata cum sa salveze veti chiar de la salvatorii de profesie, 50 de medici, paramedici, voluntari si pompieri participa.Aceasta are loc duminica 16 martie in zona de foodcourt a centrului comercial din comuna Floresti, intre orele 10 si 20, si e sustinuta de echipajele de prim-ajutor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Maratonul Resuscitarii este initiat de catre medicii si paramedicii voluntari ai SMURD Cluj, in ... citește toată știrea