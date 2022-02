O noua investitie uriasa in Romania. O companie auto vrea un teren de 150 de hectare pentru viitoarea fabrica

O companie auto se afla in negocieri avansate cu autoritatile romane si ar putea sa produca masini in Romania, in urmatorii ani. Investitorul ar vrea sa inchirieze integral un parc industrial de 150 de hectare, la Cluj. Investitia ar porni de la cateva sute de milioane de euro si ar putea sa demareze intr-un an sau doi, daca firma, al carui nume este tinut secret deocamdata, pentru a nu compromite negocierile, va bate palma cu autoritatile din Cluj.Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin ... citeste toata stirea