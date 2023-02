O noua motiune simpla impotriva ministrului Lucian Bode depusa de USR si Forta Dreptei: "Plagiatorul Bode nu tine ritmul"

USR si Forta Dreptei au depus miercuri in Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, pe care il acuza de sfidarea cetatenilor pentru ca ramane in functie dupa ce comisia de etica a Universitatii Babes-Bolyai l-a acuzat de plagiat in teza de doctorat."Plagiatorul Bode nu tine ritmul, nici cu bunul simt, nici cu nevoile romanilor. Am depus astazi motiune impotriva inca-ministrului si inca-doctorului Bode pentru ca noi consideram ca Romania merita ... citeste toata stirea