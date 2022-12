O noua obligatie pentru soferii romani. Mare atentie! Cine refuza, poate fi sanctionat dur. Vezi despre ce este vorba

Politistii locali vor avea mai multe atributii, inclusiv in trafic. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 7 decembrie, legea care, printre altele, da dreptul politiei locale de a solicita informatii despre soferii care au circulat cu masinile altora.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat miercuri legea prin care soferii sunt obligati sa ofere datele lor de identificare si mai ales ale proprietarilor masinilor, in cazul in care nu sunt ei acestia, catre politistii locali. ... citeste toata stirea