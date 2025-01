O noua teapa face ravagii printre romani! Ce este si cum functioneaza ,,Schema 1800". O clujeanca, printre persoanele afectate

O noua metoda de inselatorie a luat amploare recent, in Romania. Eseapa se desfasoara pe o retea foarte populara printre romani, WhatsApp. O clujeanca ar fi cazut si ea victima Practic, indivizii sparg conturile unor persoane, cerandu-le celor din lista de contacte 1800 de lei in numele lor. Infractorii cer plata pe in conturi de Revolut, spunandu-le victimelor sa depuna acolo banii deoarece contul lor este blocat.,,Mesajul a venit pe WhatsApp, miercuri seara, de la o prietena pe care o stiu ... citește toată știrea