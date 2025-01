O noua teapa ia amploare pe Whatsapp! Cum te lasa infractorii fara cont printr-un simplu mesaj. Recomandarile politistilor clujeni

Recent, o noua teapa a luat amploare prin intermediul aplicatiei de mesagerie Whatsapp. Infractorii cibernetici te pot lasa fara cont cu un simplu link.Cum functioneaza teapa? Sub pretextul simplu al "exprimarii unui vot online in cadrul unui concurs", autorii incearca sa atraga utilizatorii intr-o schema de inselaciune in mediul online.Activitatea infractionala incepe cu primirea de catre utilizatori a unor mesaje nesolicitate, formulate in limba romana, care ii indeamna sa acceseze un link ... citește toată știrea