O noua zi nefavorabila pentru calitatea aerului la Cluj! Varstnicii si femeile insarcinate indemnati sa stea acasa

Calitatea aerului in Cluj-Napoca este nefavorabila in ultima saptamana. Toti senzorii din oras care masoara particulele in suspensie PM2.5 si PM10 indica valori peste limita legala."Din cauza inversiunii termice, toata poluarea produsa de oras prin traficul auto sau incalzirea cu lemne, ramane la nivelul solului", explica reprezentantii organizatiei "Strop de aer" pe pagina de Facebook.Monitorizarea calitatii aerului din Cluj-Napoca se face folosind senzori Open Source. Senzorii montati in ... citeste toata stirea