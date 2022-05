O noutate in programul "Rabla": Se va asigura o prima de cel putin 3.000 de lei pentru masinile casate fara obligatia de a fi cumparate masini noi

Masinile electrice prind tot mai mult teren in Romania iar guvernantii se obliga, prin PNRR, sa realizeze nu mai putin de 15.000 statii de incarcare pana in anul 2022. In acest context, Ministrul Mediului in colaborare cu Ministrul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, vor sa porneasca un nou program "rabla" in care sa includa si autoritatile publice locale."Venim cu inca un program care va porni pe 1 iulie daca totul merge bine si reusim sa ne intelegem cu autoritatile publice ... citeste toata stirea