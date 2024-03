O oaza de relaxare a fost inagurata intr-un hotel de 5 stele din Cluj-Napoca! Noul spa ofera experiente unice pentru trup si minte - FOTO

Un taram al relaxarii a fost deschis in Cluj-Napoca. Dolce Vita Spa, centrul de wellness modern al Grand Hotel Italia, care a fost inaugurat recent la Cluj, ofera o adevarata evadare din cotidian, printr-un concept nou in Romania, ,,Wellness and Entertainment'', care combina bunastarea cu divertismentul.Povestea spa-ului este creata in jurul frazei ,,La Dolce Vita", tratamentele fiind alese special pentru a evoca stilul de viata tipic italian, lipsit de griji si plin de relaxare.,,Dolce Vita ... citește toată știrea