O pacienta in varsta de 100 de ani a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Cluj in urma unui accident casnic. Zece zile mai tarziu, doamna Elisabeta a parasit spitalul complet vindecata."Sanatatea este importanta la orice varsta! O zi cu motive de satisfactie pentru personalul Compartimentului Ortopedie din Clinica Chirurgie I. Doamna Elisabeta, o pacienta in varsta de 100 de ani si o luna, paraseste spitalul complet vindecata, dupa ce a petrecut 10 zile aici.A ajuns in Unitatea de ... citeste toata stirea