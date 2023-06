O persoana a decedat intr-un puternic incendiu de masina intr-un autoturism hibrid in aceasta seara in Cluj.Pompierii din Huedin au fost solicitati sa stinga un incendiu care s-a manifestat la un autoturism hibrid situat pe raza localitatii Leghia, in aceasta seara. La misiune a luat parte echipajul de la Garda de Interventie Aghiresu. Cand pompierii au ajuns la fata locului, incendiul se manifesta generalizat la intreg autoturismul. Dupa stingerea flacarilor, pompierii au constatat faptul ca ... citeste toata stirea