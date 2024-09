O persoana care ar fi rupt oglinzile a mai multe masini in jurul miezului noptii, ieri, a fost depistata de politistii locali din Cluj-Napoca.Astfel, in cursul noptii trecute, in jurul orei 23.45, politistii locali care patrulau pe strada Grigore Alexandrescu, in dreptul imobilului cu nr. 39, au identificat un barbat care lovea oglinzile autovehiculelor aflate in parcari, distrugandu-le. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca sapte autovehicule aveau oglinzile ... citește toată știrea