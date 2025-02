O persoana de 38 de ani a fost arestata preventiv la Cluj si acuzata de trafic de droguri, azi.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT, acuza ca persoana respectiva e cercetata pentru introducerea in tara de droguri de risc si de mare risc, fara drept, si trafic de droguri de risc si de mare risc. Din materialul probator administrat a reiesit ca, in aceasta luna, persoana cercetata ar fi introdus in tara, din Olanda, 163 de ... citește toată știrea