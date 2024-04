,,O poveste de lupta, de curaj si de speranta"- 2500 de vieti au fost salvate cu ajutorul transplanturilor renale, in Cluj-Napoca

In ultimii 30 de ani, 2500 de pacienti au primit o noua sansa la viata, in urma unui transplant renal efectuat in Cluj-Napoca.Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca a atins azi, 26 aprilie, interventia de transplant renal cu numarul 2500, fiind marcat un adevarat moment istoric pentru institutie.,,Azi, marcam realizarea a 2500 de transplanturi renale, o borna extraordinara ce marcheaza peste 30 de ani de devotament, inovatie si ingrijire profunda.In aceste decenii ... citește toată știrea