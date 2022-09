O primarie din Cluj, curent gratis pentru institutie, scoala, casa de cultura si stadion, dupa ce a instalat zeci de panouri fotovoltaice. Primarul: "Cred ca e prima din Cluj si una dintre putinele din tara care nu mai are problema facturilor uriase"

O primarie din Cluj a rezolvat o parte din problemele cu cheltuielile la curent electric. Aproape 50 de panouri solare asigura acum gratuit independenta energetica la sediul institutiei, la scoala si la baza sportiva.Un proiect care a vizat amplasarea de panouri fotovoltaice a fost pus in practica in localitatea resedinta a comunei Iclod, de langa Gherla, relateaza gherlainfo.ro. Initiativa a venit in luna aprilie a acestui an, iar in luna august, sistemul a fost pus in functiune, spune ... citeste toata stirea