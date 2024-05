O productie epica a Operei Nationale din Cluj deschide festivalul Bucharest Opera Festival, peste cateva zile.Este a treia editie a festivalului Bucharest Opera Festival - All Puccini Edition, iar in deschidere Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca prezinta in 7 iunie, spectacolul "La Fanciulla del West" de Giacomo Puccini."O productie grandioasa, cu decoruri impresionante si costume autentice, ce s-a bucurat de o premiera de mare succes in Stagiunea 2022-2023 la Opera clujeana, invita ... citește toată știrea