O profesoara din Cluj le bate obrazul guvernantilor! La o scoala aflata la doar "o aruncatura de bat de Cluj-Napoca", cadrul didactic a fost nevoit sa-si amenajeze singura sala. Nu sunt banii de reparatii, nici de salarii.Mihaela Ciupei este una dintre profesorii din judetul Cluj care a ales sa se alature in propriul fel grevei din invatamant. Profesoara a publicat imagini cu scoala in care preda si in care a reusit sa amenajeze o sala de clasa pentru elevi, din bugetul personal."Am stat in ... citeste toata stirea