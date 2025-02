O profesoara din Cluj-Napoca a reziliat contractul cu Nordis inainte sa ia teapa. Ce a decis instanta, dupa ce firma lui Vladimir Ciorba a actionat-o in instanta

O profesoara de la Colegiul National Emil Racovita din Cluj s-a trezit data in judecata de Nordis, dupa ce a reziliat contractul incheiat cu compania, cu putin timp inainte sa ia teapa. Femeia a fost nemultumita de faptul ca promisiunea de vanzare-cumparare a unui apartament in Mamaia Nord nu s-a materializat, relateaza publicatia Libertatea, care citeaza Replica Online.Gestul femeii de a rezilia contractul i-a deranjat pe reprezentantii Nordis, care au dat-o in judecata. Promisiunea de ... citește toată știrea