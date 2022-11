O propunere din partea societatii civile din Cluj privind suplimentarea liniilor de transport public pe timpul noptii a creat o adevarata dezbatere in mediul online: Ar fi mai eficient ca Vinerea Verde/Peste tot in orasele din Europa exista pe traseele pr

Cu numai 3 linii de noapte, intreg municipiul Cluj-Napocaar putea fi conectat 24/7, spune Tudor Macicasan pe pagina de Facebook, Mobilitatea Cluj-Napoca. Alaturi de linia existenta 25N, infiintarea unui traseu de noapte Zorilor - Centru - Grigorescu si a unui traseu care sa permita legatura Aeroportului cu centru, gara si autogara ar realiza un transport public nocturn corespunzator, suna propunerea facuta de acesta, in calitate de expert in mobilitate durabila. Fata in fata cu propunerea, ... citeste toata stirea