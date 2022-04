O refugiata din Ucraina, cuvinte mari despre Romania. A nascut al doilea copil la scurt timp dupa intrarea in tara, iar acum s-a stabilit in Cluj: "Romania ne-a oferit siguranta, ajutor, caldura, speranta. Ne-a devenit casa. Multumim, Romania!"

Un reportaj din Vama Sighet semnat de g4media.ro releva o serie de povesti ale unor voluntari si refugiati ucraieneni. Una dintre zecile de mii de femei care au trecut frontiera prin punctul Sighet, a nascut la scurt timp un baiat perfect sanatos.Anastasia are 30 de ani. A intrat in Romania insarcinata in 36 de saptamani si cu un alt copil de 5 ani, a intrat in travaliu la scurt timp si a nascut la maternitatea spitalului din Sighet. Baiatul se numeste Taras.Va sti intotdeauna ca s-a nascut ... citeste toata stirea