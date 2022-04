O refugiata din Ucraina, in varsta de 22 de ani, a reclamat la Politie ca a fost agresata sexual in timp ce era cazata la o manastire din judetul Maramures. Politistii si procurorii au deschis o ancheta."Ieri, 17 aprilie, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati prin plangere de catre o femeie de 22 de ani din Ucraina cu privire la faptul ca, in perioada 13-15 martie 2022, in timp ce era cazata la o manastire din ... citeste toata stirea