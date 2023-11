O replica 1:1 a modelului Lambourg Lamborghini Sian FKP 37, realizata din peste 400.000 de piese LEGO, va fi expusa in Cluj-Napoca.Masina construita integral din piese LEGO Technic va putea fi admirata intre 2 si 7 decembrie, in Vivo! Mall din Cluj-Napoca, in intervalul 10:00-22:00.Masina va fi expusa si in Bucuresti, la Park Lake Shopping Center, intre 26 si 30 noiembrie.Constructia cantareste 2,2 tone si a fost realizata din peste 400.000 de piese si a fost realizata in nici mai mult, ... citeste toata stirea