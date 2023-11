O retea de magazine de bricolaj a fost aspru piscata la buzunar de Protectia Consumatorului la Cluj, au dat amenzi de mii de euro pentru promotii inselatoare.E vorba de lantul de magazine Moemax, care are o unitate la Cluj, calcata in urma cu cateva zile, in 10 noiembrie, de Protectia Consumatorului, urmare a informatiilor din mediul online si a reducerilor aferente Black Friday, urmarindu-se modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu.Rezultatul - 40.000 de lei amenda, ... citeste toata stirea