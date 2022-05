"O sa distrug Romania". Hackerii pro-rusi de la Killnet cer eliberarea lui Ioan Feher, tanarul suspectat de implicare in atacurile cibernetice asupra unor institutii romanesti

Hackerii Killnet ameninta ca vor ataca Romania, Marea Britanie si Republica Moldova daca Ioan Feher nu va fi eliberat in 48 de ore. Tanarul este suspectat de implicare in recentele atacuri cibernetice asupra unor site-uri institutionale din Romania, scrie tvr.ro.Intr-un mesaj postat pe reteaua Telegram, gruparea de hackeri sustine ca "aceasta persoana nu are nimic de a face cu Killnet" si ameninta ca, daca Feher nu este eliberat in 48 de ore, va "distruge" Romania, Marea Britanie si Moldova. ... citeste toata stirea